Марина Мазанова: Туляков ждёт яркое лето и новые фестивали

Фото Алексея Пирязева.

Обо всем этом нам рассказала в эксклюзивном интервью Марина Мазанова, директор нового для нашего города муниципального автономного учреждения культуры — «Театрально-концертного центра».



На сегодняшний день В «Театрально-концертный центр» входят четыре творческих коллектива: театр «Эрмитаж» (художественный руководитель Сергей Мазанов), оркестр русских народных инструментов (художественный руководитель Сергей Щадилов), камерный оркестр скрипачей (художественный руководитель Михаил Угримов) и фолк-проект средневековой музыки LaVerden. Продолжается набор в джазовый коллектив, ВИА и духовую группу!



Марина Мазанова.



- Мы очень ждем в наш коллектив людей с идеями, с хорошими предложениями, — говорит Марина Мазанова. — Сейчас в коллективе около 90 человек. Основные задачи, которые стоят перед нами — наполнить улицы событиями, сделать жизнь города интереснее, а массовые праздники более зрелищными.



— Марина Адольфовна, что вас подпитывает и вдохновляет? Где вы подсматриваете идеи?

- Мы приглашаем творческие коллективы к нам на фестивали, и сами ездим по разным городам. Я часто езжу в Москву на обучающие семинары, очень внимательно смотрю, какие тенденции в культурной жизни.

Поучиться у коллег есть чему. Хотя и мы наработали колоссальный опыт, и тоже будем организовывать семинары и делиться своими успехами.



Езжу в «Современник», МХТ им. Чехова, «Геликон-оперу», театр Петра Фоменко, театр на Юго-Западе… Это крошечный театр, зал не больше ста мест — один из лучших прогрессивных театров в нашей стране.



— Поделитесь планами, чем будете удивлять горожан?

- Постараемся удивить туляков и гостей города уже на Масленицу. У нас будет большое городское мероприятие на набережной Упы, где мы обязательно будем экспериментировать. Летом, в июне, проведем музыкальный фестиваль, у него уже есть рабочее название — «Музыкальные прогулки».



Это будет настоящий интерактив в городе: на центральных улицах, у Главпочтамта, у памятника Льву Толстому. Праздник музыки, духовых инструментов, актерства, клоунады, пантомимы. Подобные фестивали я видела в израильском городе Батьям, там на целую неделю перекрывают главную улицу Ротшильда. Около маленьких магазинчиков, где есть уютные площадки, играют оркестры. Пожилые зрители сидят рядом на стульчиках, пьют кофе, молодые пританцовывают рядом. Мне очень хочется, чтобы у нас получилось что-то похожее. Хочется, чтобы наш город ненадолго превратился в концертный зал.



На фестивале «Театральный дворик» люди смотрят спектакли стоя. Ну, а если устают, садятся прямо на асфальт!



А перед Днем города, в первые субботу и воскресенье сентября, на Набережной Упы мы запланировали первый в истории Тулы этнографический фестиваль, на котором будут присутствовать древние культуры. Хочется познакомить туляков со старинными музыкальными инструментами. Знаете, как красиво звучит карнай! Это такой музыкальный инструмент из Средней Азии — огромные трубки 2−3 метра длиной. Когда идут карнаисты и играют — это просто потрясающе! Варганы, зурна, дудук… Все они так звучат!





Музыканты играют на карнае.



Прекрасный фестиваль проходит на Куликовом Поле. Но я знаю огромное количество туляков, которые там ни разу не были — далеко. Мы хотим устроить настоящую историческую реконструкцию с конными и лодочными сражениями, доспехами той эпохи.



- А «Театральный дворик» в этом году будет?

- Обязательно! Уже девятый по счету. Уличные выступления — это требование времени, тем более происходит сближение между зрителем и артистом. Наша мечта — увеличить количество площадок и коллективов, хочется тиражировать фестиваль в Новомосковск, Богородицк, Щекино.

А еще в этом году мы готовим тулякам сюрприз!





Зажигательное шоу барабанщиков Brincadeira из Испании – настоящие любимцы тульской публики.



К началу фестиваля в Тулу приедет барабанное шоу из Испании Brincadeira, затем к ним присоединятся архангельские 44 Drums. Они порепетируют вместе и покажут баттл Испания-Россия! Еще одну барабанную команду мы откроем в этом году тулякам — привезем из Санкт-Петербурга Drum Time. Эти ребята открывали чемпионат мира по хоккею, они — участники «Минуты славы». Три коллектива — и все такие разные!



Селфи с актрисами театра «Пластилиновый дождь» (Самара).



У архангелогородцев настоящая барабанная музыка, у испанцев — целое шоу с элементами хореографии, а у питерцев — ритм! Также этим летом к нам на фестиваль приедет настоящий уличный театр — итальянский «Театр тишины». Так что лето будет насыщенным!



Из досье Myslo

Марина Адольфовна Мазанова

Родилась 14 июля 1965 г. в Душанбе.

Окончила: филфак Таджикского госуниверситета, Академию при Президенте РФ.

Семья: дочери Валерия и Вероника (27 и 16 лет).

Любимая книга: А. Грибоедов «Горе от ума».

Любимый фильм: «Место встречи изменить нельзя...»

Любимое блюдо: плов.

Мечта: чтобы люди неустанно учились искусству общения.

Девиз: успех приходит к тому, кто думает категориями успеха.