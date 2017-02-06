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В Заокском районе открылся новый комплекс «Болотов Дача»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Заокском районе открылся новый комплекс «Болотов Дача»

Комплекс включает ресторан, магазин, а также небольшую ферму.

Близ  музея-усадьбы А. Т. Болотова в деревне Дворяниново в январе этого года открылся новый комплекс «Болотов Дача». Более сорока мест размещения, ресторан, магазин, небольшая ферма, место для проведения интерактивных мероприятий, – все это реализовано в едином проекте. Комплекс с  современной туристической инфраструктурой не только органично встроился в живописный ландшафт исторической местности, но и основал свою концепцию на идеях и исследованиях известного русского ученого-агронома и паркостроителя Андрея Тимофеевича Болотова.

Накануне здесь прошла деловая встреча представителей регионального министерства культуры во главе с  министром Татьяной Рыбкиной и руководством компании, развивающей различные виды туризма в Заокском районе.

В ходе совещания были обсуждены планы совместной деятельности министерства культуры Тульской области, музея-усадьбы А.Т. Болотова «Дворяниново» и бизнес-партнеров, в том числе в лице сооснователя фермерского кооператива «Марк и лев», инициатора проектов «Ферма для жизни», «Сила села» Александра Гончарова.

Уже сегодня на основе технологии краудфандинга восстановлен Болотовский огород XVIII века в самой усадьбе. Благодаря усилиям сотрудников музея, волонтеров и местных фермеров, Болотовский огород стал выставкой под открытым небом, по которой проводятся познавательные экскурсии.

Снят документальный фильм «Андрей Болотов: рецепты счастья и долголетия» (съемки проходили не только в Дворяниново, но и Богородицке). Фильм рассказывает не только о замечательном писателе, ученом и просветителе XVIII века, основоположнике российской сельскохозяйственной науки, но и о людях, которые сегодня живут и трудятся в «болотовских местах» Тульской области, на берегах великой реки Оки.

По инициативе ресторана «Марк и лев», недавно в свет вышла книга «Русская поварня. 200 лет спустя», основанная на исследованиях тульского дворянина Василия Алексеевича Левшина, усадьба которого располагалась в Белевском районе в с. Темрянь, но, к сожалению, не сохранившаяся до наших дней. По словам Татьяны Рыбкиной, будет восстановлено надгробие В.А. Левшина. В ближайшей перспективе в Выставочном зале г. Тулы будет организована выставка, посвященная жизни и деятельности исследователя, где будет презентована книга «Русская поварня. 200 лет спустя».

На встречи обсуждался также проект «Кухня Русских усадеб», который обобщит в себе лучшие кулинарные традиции наших великих земляков – Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, В.Д. Поленова, А.Т. Болотова, А.С. Хомякова и др. Его реализация позволит расширить границы глобального федерального проекта «Русские усадьбы», предложить туристам новые культурно-гастрономические маршруты.

Также было принято решение о совместном проведении деловых, событийных и выставочных мероприятий, затрагивающих тему вековых традиций русской кухни на тульской земле.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:12 0
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Тульская областьЗаокский район
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комплекс Болотов Дача

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