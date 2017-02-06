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Жительница Богородицкого района осуждена за убийство новорождённого

Жительница Богородицкого района осуждена за убийство новорождённого

Женщина сама родила ребёнка дома и задушила подушкой.

Богородицкий районный суд вынес обвинительный приговор 30-летней местной жительнице. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 (убийство матерью новорожденного ребенка) УК РФ.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ночь с 27 на 28 ноября 2014 года женщина у себя дома родила ребёнка без помощи медицинских работников. Ввиду неудовлетворительного материального положения, мать решила избавиться от младенца. Она положила ему на лицо подушку, в результате чего малыш погиб. После чего женщина спрятала тело в расположенном недалеко от дома сарае.

Приговором суда матери-убийце назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 1 месяц.

 

 
Автор: Ирина Суркова, вчера, в 19:47 0
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