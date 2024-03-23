Задержаны двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной, пишет телеграм-канал Baza. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать, сейчас они в розыске:
- Насридинов Махмадрасул 37 лет;
- Исмонов Ривожидин, 51 год;
- Сафолзода Шохинджонн, 21 год;
- Назаров Рустам, 29 лет.
И задержанные, и находящиеся в розыске, — граждане Таджикистана.
Напомним, в результате теракта погибли более 70 человек, в больнице находится 121 пострадавший.