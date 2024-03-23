Задержаны двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

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Еще 4 человека находятся в розыске. Все они граждане Таджикистана.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной, пишет телеграм-канал Baza. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать, сейчас они в розыске:

Насридинов Махмадрасул 37 лет;

Исмонов Ривожидин, 51 год;

Сафолзода Шохинджонн, 21 год;

Назаров Рустам, 29 лет.

И задержанные, и находящиеся в розыске, — граждане Таджикистана.

Напомним, в результате теракта погибли более 70 человек, в больнице находится 121 пострадавший.

