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Задержаны двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл»
фото: https://t.me/bazabazon

Задержаны двое подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл»

Еще 4 человека находятся в розыске. Все они граждане Таджикистана.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками был остановлен недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной, пишет телеграм-канал Baza. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, еще четверым удалось сбежать, сейчас они в розыске:

  • Насридинов Махмадрасул 37 лет;
  • Исмонов Ривожидин, 51 год;
  • Сафолзода Шохинджонн, 21 год;
  • Назаров Рустам, 29 лет.

И задержанные, и находящиеся в розыске, — граждане Таджикистана.

Напомним, в результате теракта погибли более 70 человек, в больнице находится 121 пострадавший.
 

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