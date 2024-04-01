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В Новомосковске высадили крокусы в память о жертвах теракта в Подмосковье
Фото администрации ГО Новомосковск.

В Новомосковске высадили крокусы в память о жертвах теракта в Подмосковье

Неравнодушные жители посадили более тысячи крокусов.

В Новомосковске у монумента Вечной славы прошла всероссийская акция. Руководители города вместе со школьниками, общественниками и неравнодушными жителями посадили более тысячи крокусов в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает администрация города.

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Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. Среди погибших и пострадавших есть и туляки.

Сюжет: Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл"
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