В Новомосковске высадили крокусы в память о жертвах теракта в Подмосковье

Фото администрации ГО Новомосковск.

В Новомосковске у монумента Вечной славы прошла всероссийская акция. Руководители города вместе со школьниками, общественниками и неравнодушными жителями посадили более тысячи крокусов в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает администрация города.

Напомним, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных человек открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. Среди погибших и пострадавших есть и туляки.