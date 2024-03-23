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Shaman заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего при теракте в «Крокус Сити Холл»

Shaman заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего при теракте в «Крокус Сити Холл»

А также лечение и реабилитацию пострадавших.

Музыкант Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, записал видеообращение после теракта в «Крокус Сити Холл». Исполнитель хита «Я – русский!» призвал Россиян сплотиться после страшной трагедии и предложил любую помощь пострадавшим и семьям погибших.

«Родные, любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Запугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — заявил Shaman.

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Фотограф:
сегодня, в 10:10 −6
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