Shaman заявил, что готов оплатить похороны каждого погибшего при теракте в «Крокус Сити Холл»

Музыкант Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, записал видеообращение после теракта в «Крокус Сити Холл». Исполнитель хита «Я – русский!» призвал Россиян сплотиться после страшной трагедии и предложил любую помощь пострадавшим и семьям погибших.

«Родные, любые беды и напасти всегда сплачивали нашу страну. Делали Россию еще крепче и сильнее. Запугать и сломать нас не получилось и в этот раз. Все мы — одна большая семья. А в семье чужого горя не бывает. Я готов оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии», — заявил Shaman.