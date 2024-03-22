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В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт: есть погибшие и раненые
Фото: https://t.me/shot_shot.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел теракт: есть погибшие и раненые

Неизвестные устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Неизвестные устроили стрельбу перед началом концерта группы «Пикник». Позднее появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе.

— По предварительным данным, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием, открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным телеграм-канала «112», около 40 человек погибли, больше сотни ранены.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).

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вчера, в 21:57 +1
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