Спасла дочь ценой собственной жизни: в Алексине простились с погибшей в теракте Ольгой Сельдевой

Сегодня, 28 марта, в Свято-Никольском храме в Алексине состоялась церемония прощания с 37-летней Ольгой Сельдевой. Женщина погибла в теракте, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл».

— Светлый и лучезарный человек. Ни единого плохого слова нельзя сказать про Олю. Невероятно больно, что такие трагедии происходят в нашем цивилизованном мире. Оля погибла, спасая дочь: бросилась под пули и прикрыла свою девочку собой. Спасла её ценой собственной жизни, — рассказали Myslo близкие Ольги Сельдевой.

Напомним, жительница Алексина поехала на концерт группы «Пикник» вместе с семьей. Младшая дочь, 11-летняя девочка, находится в Российской Детской Клинической больнице. По сообщениям минздрава, в последние дни состояние девочки улучшилось. Она идёт на поправку, но еще не знает о гибели мамы.





Ольгу Сельдеву похоронят на кладбище в Стопкино.