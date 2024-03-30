Стало известно о состоянии 11-летней школьницы из Алексина, пострадавшей во время теракта в Подмосковье

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Жизнь девочки вне опасности, она идёт на поправку. Ей предстоит дальнейшее лечение и реабилитация.

11-летняя школьница из Алексина, пострадавшая во время теракта в «Крокусе», идет на поправку. По поручению губернатора Алексея Дюмина её в Москве навестил министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский и детский омбудсмен Ирина Кузнецова.

В день трагедии девочку с огнестрельным ранением доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России. За её жизнь боролись ведущие федеральные специалисты. 28 марта в Алексине простились с мамой девочки, 37-летней Ольгой Сельдевой: она закрыла дочку своим телом от пуль террористов.

Михаил Малишевский и Ирина Кузнецова передали девочке подарки от Алексея Дюмина и пожелали ей скорейшего выздоровления. Они обсудили с врачами больницы и родственниками ее состояние, лечение и дальнейшую реабилитацию.

– Благодарю врачей за профессионализм и заботу. После выписки пациентку продолжат наблюдать федеральные и тульские специалисты. Все мы переживаем за девочку, желаем ей быстрее восстановиться и вернуться домой, к близким и друзьям, – сказал Михаил Малишевский.

Семьям пострадавших и погибших в теракте жителей Тульской области оказывается вся необходимая помощь, финансовая и психологическая поддержка.