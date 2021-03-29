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В Тульской области спасли пятерых рыбаков с отколовшейся льдины: видео
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области спасли пятерых рыбаков с отколовшейся льдины: видео

Происшествие случилось недалеко от Алексина.

Во время патрулирования реки Ока в районе Алексина сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области заметили, что пятерых рыбаков на льдине уносит течением от берега.

Патрульная группа на «Хивусе» (судно на воздушной подушке) подошла к отколовшемуся льду, эвакуировала рыбаков на борт и доставила их на берег.

В составе патрульной группы были старший государственный инспектор Дмитрий Бабкин, государственный инспектор Александр Алешин, государственный инспектор Валентина Рябчикова и председатель совета Всероссийского общества спасания на водах Николай Прокопьев.

Инспекторы ГИМС отмечают, что лед сейчас местами тонкий, как фольга, неоднородный и очень рыхлый.

Сотрудники МЧС напоминают: при возникновении любых чрезвычайных происшествий сообщайте по телефону 101 или 112.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:33 +6
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