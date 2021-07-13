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В Кимовском районе пропала пожилая женщина

В Кимовском районе пропала пожилая женщина

Лидия Ивановна Орлова нуждается в медицинской помощи.

Отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь в поисках 84-летней жительницы д. Гранки Кимовского района Лидии Ивановны Орловой (Ликсутиной). Накануне, 12 июля, она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с проседью, до плеч. Одежда: платье жёлто-коричневого цвета в белую ромашку, галоши. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи!

Видели её? Звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.

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Место
Тульская областьКимовский район
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