В Кимовском районе пропала пожилая женщина

Отряд «Лиза Алерт» просит туляков помочь в поисках 84-летней жительницы д. Гранки Кимовского района Лидии Ивановны Орловой (Ликсутиной). Накануне, 12 июля, она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы тёмные с проседью, до плеч. Одежда: платье жёлто-коричневого цвета в белую ромашку, галоши. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи!