«Люди кричали, чтобы я бросила Полину из окна»: мать спасенной на пожаре 4-летней девочки рассказала подробности

На пожаре в общежитии на ул. Октябрьской в Советске Тульской области никто не пострадал. В том числе, благодаря соседям.

Myslo побывал на месте пожара в городе Советске Щекинского района, где утром 30 сентября спасли ребенка. Из-за возгорания общежития все коридоры были задымлены, и Светлане Порощук пришлось бросить дочку из окна третьего этажа на растянутую соседями простынь.

Мать спасенной девочки рассказала подробности (она не захотела показывать свое лицо на фото):

– Мы спали, я услышала голоса. К нам зашел сантехник и сказал: «Вы горите». Я хотела выбежать, открыла дверь, а оттуда в комнату рванул дым, я снова закрылась. Мы не знали, куда деваться! Я стояла около окна, кричала на улицу, просила о помощи. Внизу стояли соседи. Нужно было спасать ребенка в первую очередь. Люди взяли простынь, растянули, закричали: «Бросай Полину!» Мне было страшно, я от шока не понимала, как действовать, поэтому просто послушалась и бросила дочку на простынь.

Я благодарю всех этих людей! Что дали подсказку, как действовать, что поймали Полину и спасли ее.

Я бы сама не смогла, не осмелилась… Спасибо вам большое, всем, кто там был, дай Бог вам здоровья!

В числе людей, которые поймали падающего ребенка, были судебный пристав и секретарь местного суда [в этом здании находится мировой суд].

Одним из добровольцев-спасателей был Жан Сулимов, двоюродный брат Светланы Порощук.

– Я пошел утром за сигаретами, иду обратно, вижу, из окон общежития валит дым. Услышал голос своей сестры, она кричала. Я испугался, думал, они горят. Побежал к окнам, увидел, что горело на втором этаже. Света кричала из окна, что нужно спасать ребенка. Люди на улице додумались взять простынь и растянуть ее. Я тоже держал. Света скинула девочку, ее поймали. Тут же приехали пожарные и стали всех остальных выводить по лестницам.

Напомним, утром 30 сентября в общежитии города Советска на ул. Октябрьской произошел пожар. Спасатели смогли вывести по лестничным маршам семь жителей. Но еще до приезда МЧС из окна третьего этажа матери пришлось бросить ребенка, которого поймали соседи.