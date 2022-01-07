Фото: пресс-служба правительства Тульской области
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд
В соревнованиях принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Калининградской, Тульской и Калужской областей.
7 января в спортивной школе олимпийского резерва стартовал полуфинальный этап Первенства России по волейболу среди девушек 2007−2008 года рождения.
В соревнованиях участвуют команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Калининградской, Тульской и Калужской областей. Наш регион представляет сборная под руководством тренера Вячеслава Заикина.
По итогам соревнований две лучшие команды попадут в финал Первенства России.
«Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта в регионе, в том числе волейбола. По поручению главы региона в Туле строится спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем. Там начинающие и профессиональные спортсмены смогут тренироваться в специальном зале для волейбола», — отметил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев на открытии полуфинального этапа.
Кроме того, 7 января на лыжной базе детско-юношеской школы «Горизонт» в Алексине состоялась традиционная Рождественская лыжная гонка. В ней приняли участие около 200 любителей лыжного спорта. Соревнования проводились на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км. Гонка проходила в рамках общероссийской Декады спорта и здоровья, цель которой — массовое привлечение жителей к занятиям физической культурой в период новогодних праздников.
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