новости
новости
Регистрация
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд

В соревнованиях принимают участие команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Калининградской, Тульской и Калужской областей.

7 января в спортивной школе олимпийского резерва стартовал полуфинальный этап Первенства России по волейболу среди девушек 2007−2008 года рождения.
 
В соревнованиях участвуют команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Калининградской, Тульской и Калужской областей. Наш регион представляет сборная под руководством тренера Вячеслава Заикина.
 
По итогам соревнований две лучшие команды попадут в финал Первенства России.
 
«Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию спорта в регионе, в том числе волейбола. По поручению главы региона в Туле строится спортивный комплекс с легкоатлетическим манежем. Там начинающие и профессиональные спортсмены смогут тренироваться в специальном зале для волейбола», — отметил министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев на открытии полуфинального этапа.
 
Кроме того, 7 января на лыжной базе детско-юношеской школы «Горизонт» в Алексине состоялась традиционная Рождественская лыжная гонка. В ней приняли участие около 200 любителей лыжного спорта. Соревнования проводились на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км. Гонка проходила в рамках общероссийской Декады спорта и здоровья, цель которой — массовое привлечение жителей к занятиям физической культурой в период новогодних праздников.
Галерея
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 1
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 2
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 3
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 4
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 5
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 6
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 7
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 8
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 9
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 10
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 11
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 12
В Туле проходит полуфинал Первенства России по волейболу среди женских команд, Фото: 13
показать все фотографии
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
спорттульский волейбол
Место
ТулаТульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Возле Тульского областного суда столкнулись две легковушки
Возле Тульского областного суда столкнулись две легковушки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.