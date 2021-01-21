В Донском полицейские спасли погибавшую на морозе девушку

Всё произошло ночью, в открытом поле – пострадавшая находилась в ледяной воде в 20-градусный мороз.

Ночью в дежурную часть ОМВД России по городу Донскому поступил анонимный звонок – неизвестный мужчина сообщил, что неподалёку от очистных сооружений в заполненную водой канаву провалилась девушка.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, оперуполномоченный ОЭБиПК Андрей Керин и участковый Артём Яцуненко отправились на место происшествия – на улице был двадцатиградусный мороз, и промедление могло привести к трагедии. Неизвестный абонент назвал единственный ориентир – вышку сотовой связи.

Темнота, метель, заболоченная местность с замёрзшими ручьями, канавами и родниками, покрытыми ледяной коркой – всё это значительно осложняло работу. Поиски вдоль дороги и около вышки результатов не дали – на голос никто не откликался, а на снегу не было свежих следов.

В какой-то момент полицейские подумали, что звонок был чьей-то неудачной шуткой. Прибывшие на место вместе с правоохранителями медики, видимо, тоже так решили и отправились на другой вызов.

Андрей и Артём решили продолжить поиски – пробираясь через глубокий снег, они одну за другой осматривали канавы и заболоченные овраги, рискуя провалиться в воду и замерзнуть. Через сорок минут они неожиданно наткнулись на свежие следы, ведущие к канаве, покрытой льдом. В ней находилась девушка, которая еле слышно просила о помощи.

Пострадавшая лежала около ручья, без шапки, её насквозь промокшая одежда превратились в кусок льда. Девушка практически не шевелилась и почти потеряла сознание. Полицейские на руках перенесли её к машине и передали оперативно прибывшим врачам. У девушки диагностировали сильнейшее переохлаждение – счёт шёл буквально на минуты. Сейчас она находится в городской больнице Донского. Правоохранители выясняют личность таинственного абонента, а также обстоятельства, при которых ему стало известно о случившемся.