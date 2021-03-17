Пожар на Косой Горе в Туле: спасение ребенка попало на видео

Всего спасли четырех человек, в том числе двух детей.

Днем 17 марта в поселке Косая Гора в доме № 1 на ул. Генерала Горшкова произошел пожар. К моменту прибытия пожарных расчетов из окна на седьмом этаже шел густой дым.

В ходе тушения в квартире обнаружили труп женщины. По предварительной информации, ей было около 90 лет.

В ходе эвакуации жителей огнеборцы вывели на улицу 12 человек, в том числе двух женщин и двух детей с применением спасательных средств.

На месте происшествия работали пять пожарных расчетов и одна автолестница. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.