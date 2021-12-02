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В Тульской области очевидцы спасли провалившегося под лед пожилого рыбака
Фото: ГУ МЧС России по ТО

В Тульской области очевидцы спасли провалившегося под лед пожилого рыбака

Пострадавший госпитализирован с сильным переохлаждением.

Днем 2 декабря в селе Спасское (Новомосковск) под лед пруда провалился 75-летний мужчина. Пенсионера удалось вытащить из воды благодаря помощи очевидцев. Сейчас он в больнице с сильным переохлаждением, медики пытаются спасти ему жизнь. Предполагается, что пострадавший вышел на лед, чтобы порыбачить.
 
«К трагической ситуации привел выход человека на неокрепший лед, несмотря на расположенные вблизи водоема запрещающие аншлаги. Тонкий лед ежегодно становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются рыбаки и дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без присмотра взрослых. Избежать происшествий можно только следуя правилам безопасного поведения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 

 
 

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает, что лед на водных объектах региона только начал формироваться и еще не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать человека. Если вы (ВОПРЕКИ ЗАПРЕТАМ!) ступили на неокрепший лед и провалились — примите следующие меры:

  • не делайте резких движений, старайтесь стабилизировать дыхание;
  • широко раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда;
  • попытайтесь осторожно лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;
  • медленно откатитесь от кромки и ползите к берегу;
  • зовите на помощь.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:45 0
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рыбак провалился под лед
Место
Тульская областьНовомосковск
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