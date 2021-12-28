«Накажи автохама»: самые отъявленные и прославившиеся автохамы 2021 года

В этом году читатели прислали более 400 видео и фото с выкрутасами водителей.

Задуманная в конце доковидного для России позапрошлого года рубрика «Накажи автохама» оказалась очень популярной на Myslo. В 2021 вы прислали нам более 500 видео и фото с автолюбителями, части из которых не мешало бы пролистать ПДД, а некоторым и вовсе распрощаться с водительскими удостоверениями.

Мы решили устроить экскурс в прошлое и посмотреть, кого из автохамов можно назвать самым-самым. Итак — держите подборку тех, на кого точно не надо равняться:

Шпионский» Mercedes с номерами-перевертышами На записи видно, как перед нарушением ПДД водитель автомобиля Mercedes использует незаконное устройство для скрытия государственных регистрационных знаков. Это видео посмотрели почти 12 тысяч раз.

Toyota пошла сквозь толпу пешеходов Снято 2 июня этого года, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена в Туле. Прокомментировать видео в рамках норм приличия сложно. Впрочем, также непросто понять, что происходило в тот момент в голове у водителя Toyota.

Видео снято на ул. Рязанской в Туле, в районе пересечения с Городским переулком. На записи видно, как на запрещающий сигнал светофора останавливаются несколько автомобилей. Из Nissan выскакивает разъяренный мужчина, который пытается открыть дверь Lada Kalina и бьет по автомобилю.

По словам автора, причиной такого поведения стало то, что из-за колеи девушка на Kalina приняла вправо, а водитель Nissan подумал, что она его подрезала.

Тулячка Ксения В. прислала кадры, снятые днем 17 марта этого года в районе поворота с ул. Староникитской на ул. Кауля. Даже ребенок возмутился поведением водителя, который заехал на пешеходный переход и остановился на нем.

Читатель поделился с нами видео, на котором запечатлен момент ДТП напротив дома №32 по ул. Вильямса в Туле. По словам автора, авария произошла 10 июля этого года в 4.20.

По записи можно предположить, что лихач на легковом автомобиле превысил безопасную скорость и поэтому не справился с рулевым управлением. Машину занесло, развернуло на 180 градусов, и она влетела в припаркованные ВАЗ и Toyota.

Читатель прислал в редакцию Myslo кадры, снятые на ул. Советской в Туле. Актуальные время и дата записи указаны в левом нижнем углу экрана.

«Вот как ГИБДД создает аварийные ситуации», — пояснил автор видео.

Подписчик прислал в нашу традиционную рубрику запись, сделанную в районе деревни Кочаки Щекинского района Тульской области. Кадры сняты 4 сентября этого года. Что стало причиной конфликта между водителями, неизвестно.

«Пусть участникам видео будет стыдно!» – прокомментировал автор видео.

"учитель" на Lexus Тулячка Анна прислала в нашу традиционную рубрику видео с регистратора своего авто. Оригинал записи без звука и не с начала, но и без этого видно, что водителю автомобиля Lexus NX200 что-то настолько не понравилось, что он начал по-хамски вести себя на дороге.

«Водитель был недоволен, что ему посигналили, когда загорелся зеленый сигнал светофора, а он поздно начал движение с перекрестка. Двигаясь по правому ряду начал смещаться в левый, вытесняя автомобиль на встречную полосу движения», — сообщила автор видео.

Туляк Анатолий П. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе поворота с ул. Октябрьской на ул. Судейского в Туле. Актуальные время и дата в правом нижнем углу кадра.

Пересматривали всей редакцией несколько раз — так и не поняли, зачем был этот маневр. А вы что думаете?

Наш читатель Андрей прислал в редакцию кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель отечественной легковушки грубо и с риском для жизни нарушает правила дорожного движения.

«Вот вам нарушение на Новомосковском шоссе перед Сергиевским, в сторону Тулы. Очень торопился! Моргал дальним светом + совершил обгон справа по обочине», — сообщил автор видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.