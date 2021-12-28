«Накажи автохама»: самые отъявленные и прославившиеся автохамы 2021 года
В этом году читатели прислали более 400 видео и фото с выкрутасами водителей.
На записи видно, как перед нарушением ПДД водитель автомобиля Mercedes использует незаконное устройство для скрытия государственных регистрационных знаков. Это видео посмотрели почти 12 тысяч раз.
Снято 2 июня этого года, на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена в Туле. Прокомментировать видео в рамках норм приличия сложно. Впрочем, также непросто понять, что происходило в тот момент в голове у водителя Toyota.
Видео снято на ул. Рязанской в Туле, в районе пересечения с Городским переулком. На записи видно, как на запрещающий сигнал светофора останавливаются несколько автомобилей. Из Nissan выскакивает разъяренный мужчина, который пытается открыть дверь Lada Kalina и бьет по автомобилю.
По словам автора, причиной такого поведения стало то, что из-за колеи девушка на Kalina приняла вправо, а водитель Nissan подумал, что она его подрезала.
Тулячка Ксения В. прислала кадры, снятые днем 17 марта этого года в районе поворота с ул. Староникитской на ул. Кауля. Даже ребенок возмутился поведением водителя, который заехал на пешеходный переход и остановился на нем.
Тулячка Анна прислала в нашу традиционную рубрику видео с регистратора своего авто. Оригинал записи без звука и не с начала, но и без этого видно, что водителю автомобиля Lexus NX200 что-то настолько не понравилось, что он начал по-хамски вести себя на дороге.
«Водитель был недоволен, что ему посигналили, когда загорелся зеленый сигнал светофора, а он поздно начал движение с перекрестка. Двигаясь по правому ряду начал смещаться в левый, вытесняя автомобиль на встречную полосу движения», — сообщила автор видео.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.
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