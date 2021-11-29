«Накажи автохама»: летел, моргал дальним светом и обогнал с риском для жизни

Наш читатель Андрей прислал в редакцию кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель отечественной легковушки грубо и с риском для жизни нарушает правила дорожного движения.

«Вот вам нарушение на Новомосковском шоссе перед Сергиевским, в сторону Тулы. Очень торопился! Моргал дальним светом + совершил обгон справа по обочине», — сообщил автор видео.