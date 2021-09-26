«Шпионский» Mercedes с номерами-перевертышами: на водителя составили три административных протокола

Недавно мы опубликовали в нашей традиционной рубрике «Накажи автохама» запись видеорегистратора, которой с редакцией поделился один из читателей. На кадрах видно, как перед нарушением ПДД водитель автомобиля Mercedes использует устройство для скрытия государственных регистрационных знаков.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водителя и его автомобиль нашли. Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Туле составили на 31-летнего нарушителя сразу три административным протокола:

За устройство, которое позволяет скрывать государственные регистрационные знаки автомобиля — по ч. 2 ст 12.2 КоАП РФ (штраф 5 тыс. рублей, или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев).

За езду без документов — по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (предупреждение, или штраф в размере 500 рублей).



За чрезмерную тонировку — по ч. 3.1 ст 12.5 КоАП РФ (штраф в размере 500 рублей).

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей! Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно). Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно. Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.