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Два трупа в машине под Тулой: защита обвиняемого попросила о суде присяжных

Два трупа в машине под Тулой: защита обвиняемого попросила о суде присяжных

Мера пресечения для Сергея Андреева остается прежней - мужчина находится в СИЗО.

В Туле закончили расследовать уголовное дело в отношении 44-летнего Сергея Андреева. Предприниматель обвиняется в двойном убийстве, краже и поджоге автомобиля. 

Его автомобиль Ford Ranger остановили сотрудники ДПС ночью 24 июня в поселке Иншинский. В салоне внедорожника Андреева были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец 60-летний Николай Г.

Двойное убийство под Тулой: в пикапе подозреваемого нашли лопату и канистру бензина

Ранее судимый Сергей Андреев заявил, что погибшие были ворами и залезли на его склад, расположенный в заброшенном фермерском хозяйстве в деревне Беликово. Якобы он застал их на месте кражи, избил и связал, а потом заметил, что мужчины мертвы.

По нашей информации, адвокат Сергея Андреева написал ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 

Сюжет: Два трупа в машине
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