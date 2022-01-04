Два трупа в машине под Тулой: защита обвиняемого попросила о суде присяжных

В Туле закончили расследовать уголовное дело в отношении 44-летнего Сергея Андреева. Предприниматель обвиняется в двойном убийстве, краже и поджоге автомобиля.

Его автомобиль Ford Ranger остановили сотрудники ДПС ночью 24 июня в поселке Иншинский. В салоне внедорожника Андреева были найдены два обезображенных трупа в одеялах. Убитыми оказались жители поселка Рассвет — 38-летний Алексей Г. и его отец 60-летний Николай Г.

Ранее судимый Сергей Андреев заявил, что погибшие были ворами и залезли на его склад, расположенный в заброшенном фермерском хозяйстве в деревне Беликово. Якобы он застал их на месте кражи, избил и связал, а потом заметил, что мужчины мертвы.

По нашей информации, адвокат Сергея Андреева написал ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В настоящее время уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.