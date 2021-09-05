«Накажи автохама»: включил учителя, выскочил из авто и хотел ворваться в чужую машину

Иван поделился с нами видео, снятым на ул. Рязанской в Туле, в районе пересечения с Городским переулком. На записи видно, как на запрещающий сигнал светофора останавливаются несколько автомобилей. Из Nissan выскакивает разъяренный мужчина, который пытается открыть дверь Lada Kalina и бьет по автомобилю. В конце он все же садится в свою машину, после чего снимает Lada Kalina на мобильник.

«Kalina ехала в левом ряду, а Nissan в правом. Из-за колеи девушка на Kalina приняла вправо, а водитель Nissan подумал, что она его подрезала. На самом деле ничего такого не было — я ехал и видел всю эту ситуацию», — пояснил автор видео.

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