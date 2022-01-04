Убийство ребенка под Тулой: стала известна дата первого заседания по уголовному делу

Трагедия произошла 8 августа 2021 года в Панарино.

10 января Тульский областной суд начнёт рассматривать уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Щекинской деревни Панарино. Виктор Денисов обвиняется в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, убийстве малолетнего ребенка общеопасным способом, покушении на убийство двух лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Напомним, 8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.

Начало заседания в 14.00.