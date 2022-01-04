новости
новости
Регистрация
Убийство ребенка под Тулой: стала известна дата первого заседания по уголовному делу

Убийство ребенка под Тулой: стала известна дата первого заседания по уголовному делу

Трагедия произошла 8 августа 2021 года в Панарино.

10 января Тульский областной суд начнёт рассматривать уголовное дело в отношении 69-летнего жителя Щекинской деревни Панарино. Виктор Денисов обвиняется в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, убийстве малолетнего ребенка общеопасным способом, покушении на убийство двух лиц, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»

Напомним, 8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжёлые ранения.

Начало заседания в 14.00.

 

Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»
Дежурная часть
Мать застреленной под Тулой девочки: «Я хочу посмотреть убийце в глаза»
16 декабря, в 11:04, 70 10468 8
Убийство ребенка под Тулой: подозреваемый арестован на 2 месяца
Дежурная часть
Убийство ребенка под Тулой: подозреваемый арестован на 2 месяца
10 августа 2021, в 18:22, 82 7568 4
Убийство ребенка под Тулой: специальный репортаж Myslo
Дежурная часть
Убийство ребенка под Тулой: специальный репортаж Myslo
9 августа 2021, в 18:00, 113 12143 3
Отец застреленной в Щекинском районе девочки: «Я сбил убийцу с ног, обрез отбросил в сторону»
Дежурная часть
Отец застреленной в Щекинском районе девочки: «Я сбил убийцу с ног, обрез отбросил в сторону»
9 августа 2021, в 11:55, 105 19566 8
Все новости сюжета
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
вчера, в 20:20 +1
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаубийствокриминалпроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кустурица отдыхает: в Тульской области чиновники сняли креативное новогоднее видео
Кустурица отдыхает: в Тульской области чиновники сняли креативное новогоднее видео
«Накажи автохама»: самые отъявленные и прославившиеся автохамы 2021 года
«Накажи автохама»: самые отъявленные и прославившиеся автохамы 2021 года
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.