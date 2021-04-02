«Накажи автохама»: туляк снял бешеный Lаnd Rover на встречке

Туляк Анатолий П. прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые в районе поворота с ул. Октябрьской на ул. Судейского в Туле. Актуальные время и дата в правом нижнем углу кадра.

Пересматривали всей редакцией несколько раз — так и не поняли, зачем был этот маневр. А вы что думаете?

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