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«Накажи автохама»: в Туле девочка-пешеход обиделась на водителя BMW

«Накажи автохама»: в Туле девочка-пешеход обиделась на водителя BMW

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Тулячка Ксения В. прислала в нашу традиционную рубрику видео, снятое регистратором ее автомобиля. Кадры сняты днем 17 марта этого года в районе поворота с ул. Староникитской на ул. Кауля. 
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:17 +10
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