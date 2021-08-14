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«Накажи автохама»: водитель Lexus обиделся и включил режим «учитель»

«Накажи автохама»: водитель Lexus обиделся и включил режим «учитель»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Тулячка Анна прислала в нашу традиционную рубрику видео с регистратора своего авто. Оригинал записи без звука и не с начала, но и без этого видно, что водителю автомобиля Lexus NX200 что-то настолько не понравилось, что он начала по-хамски вести себя на дороге.
 

«Водитель был недоволен, что ему посигналили, когда загорелся зеленый сигнал светофора, а он поздно начал движение с перекрестка. Двигаясь по правому ряду начал смещаться в левый, вытесняя автомобиль на встречную полосу движения», — сообщила автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
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