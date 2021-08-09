Расстрелял ребенка и мать: расследование прокурор Тульской области взял на контроль

Трагедия произошла 8 августа в деревне Панарино Щекинского района Тульской области.

По предварительной информации 68-летний житель деревни, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из огнестрельного оружия во дворе дома №41. Один из выстрелов попал в женщину и ребенка. В результате полученных повреждений 2-летняя девочка скончалась на месте происшествия, женщина доставлена в медицинское учреждение.

По факту случившегося СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Тульской области Александр Грицаенко. Прокуратуре Щекино дано поручение проверить исполнение компетентными органами, осуществляющими контроль за оборотом оружия на территории района, законодательства в указанной сфере. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.