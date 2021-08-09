Житель Тульской области расстрелял из ружья ребенка и мать: мужчина задержан

Женщина просто шла по улице мимо его дома с ребенком на руках, когда злоумышленник открыл огонь.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам? преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино Щекинского района находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный 68-летний житель, находясь на территории своего частного дома, выстрелил из ружья в 42-х летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью 2,5 лет на руках. От ранения головы ребенок скончался на месте. Женщина с полученными повреждениями доставлена в больницу.

В настоящее время злоумышленник задержан, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают подозреваемого и свидетелей, других мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.