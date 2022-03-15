Убийце 2-летней девочки в Щекинском районе дали 18,5 лет

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Во вторник, 15 марта, Тульский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве 2-летней девочки в деревне Панарино Щекинского района.

Прокуратура Тульской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 69-летнего Виктора Денисова. По совокупности собранных СУ СКР по Тульской области доказательств он признан судом виновным в совершении нескольких преступлений.

Это хулиганство с применением огнестрельного оружия, убийство малолетней, покушение на убийство двух лиц, совершенные общеопасным способом, незаконное хранение огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. «в», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а», «в», «е», «и», ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Путем частичного сложения наказаний по вменяемым Денисову статьям он получил 18,5 лет строгого режима плюс 1,5 года ограничения свободы после освобождения.

Кроме того, мужчина должен выплатить родителям убитой им девочки компенсацию: 1 млн рублей в пользу отца, 1,5 млн рублей в пользу матери.

В своем последнем слове Виктор Денисов сказал, что он «со многим не согласен». Ранее мы сообщали о том, что государственный обвинитель просил суд назначить пенсионеру 20 лет колонии строгого режима.

Напомним, 8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжелые ранения.

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