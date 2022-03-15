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Отец убитой 2-летней девочки о приговоре для стрелка: «Для него это билет в один конец»

Отец убитой 2-летней девочки о приговоре для стрелка: «Для него это билет в один конец»

Геннадий Шапоченко прокомментировал для Myslo решение суда.

Тульский областной суд сегодня, 15 марта, вынес приговор убийце двухлетней Эвелины Шапоченко. Напомним, трагедия случилась в щекинской деревне Панарино: 69-летний Виктор Денисов открыл стрельбу на детской площадке. В результате Эвелина погибла, а ее мама Жанна получила тяжелые ранения.

Геннадий Шапоченко, отец убитой девочки, прокомментировал решение суда:

- Я не буду обжаловать приговор. Думаю, это ему [убийце] билет в один конец, потому что ему почти 70 лет. Единственное, чего я хочу — чтобы ему было несладко. Смертная казнь — слишком просто для него. Хочу, чтобы он жил и мучился. Там, на зоне, он ответит по местным законам.

Приговором суда Денисов признан виновным, он получил 18,5 лет строгого режима плюс 1,5 года ограничения свободы после освобождения. Кроме того, мужчина должен выплатить родителям убитой им девочки компенсацию: 1 млн рублей в пользу отца, 1,5 млн рублей в пользу матери.

Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
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Автор: Сергей Стариков
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