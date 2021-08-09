В Тульской области пьяный застрелил маленького ребенка и ранил женщину

Вечером в воскресенье в дежурную часть отдела МВД России по Щёкинскому району поступило сообщение Ч. П. Рядом с частным домом в деревне Панарино обнаружили тело ребенка с огнестрельными ранениями и нуждающуюся в госпитализации женщину.

«Незамедлительно на место происшествия направилась следственно-оперативная группа отдела МВД, сотрудники ППС и оперативных подразделений органов внутренних дел, а также начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии обнаружили подозреваемого в совершении тяжкого преступления на территории домовладения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Мужчину доставили в отдел МВД для разбирательства. Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по выяснению деталей случившегося.