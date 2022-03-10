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Убийце 2-летней девочки в Щекинском районе запросили 20 лет строгого режима

Убийце 2-летней девочки в Щекинском районе запросили 20 лет строгого режима

Прокуратура считает, что такое наказание будет справедливым по совокупности трех статей обвинения.

В четверг, 10 марта, в Тульском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве 2-летней девочки в деревне Панарино Щекинского района. Государственный обвинитель попросил суд назначить 69-летнему Виктору Денисову 20 лет колонии строгого режима.
 

Напомним, 8 августа 2021 года обвиняемый из хулиганских побуждений открыл стрельбу на детской площадке. В результате его действий погибла двухлетняя Эвелина Шапоченко, ее мама Жанна получила тяжелые ранения.

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Сюжет: Убийство ребенка в Панарино
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:04 +4
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Место
Щекинский районПанарино

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