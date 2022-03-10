Убийце 2-летней девочки в Щекинском районе запросили 20 лет строгого режима

Прокуратура считает, что такое наказание будет справедливым по совокупности трех статей обвинения.

В четверг, 10 марта, в Тульском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела об убийстве 2-летней девочки в деревне Панарино Щекинского района. Государственный обвинитель попросил суд назначить 69-летнему Виктору Денисову 20 лет колонии строгого режима.