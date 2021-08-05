Бойня в Алексине: в Тульской области без вести пропал обвиняемый по громкому уголовному делу

Станислава Волошина за убийство и покушение оправдали присяжные, но приговор отменили. Он снова ждал суда под домашним арестом, а теперь исчез.

Как стало известно Myslo из информированного и заслуживающего доверия источника, в ночь на 4 августа при странных обстоятельствах пропал алексинец Станислав Волошин. Напомним, мужчина обвиняется по громкому уголовному делу — в середине октября 2019 года он вступился за брата и на территории заброшенной автозаправки застрелил из карабина мужчину и серьезно ранил еще одного.

Все подробности в нашем сюжете.

По информации нашего источника, на берегу одного из местных водоемов были обнаружены автомобиль и одежда пропавшего. Там же найден специальный браслет для отслеживания местоположения обвиняемых, подсудимых и осужденных, в отношении которых действуют меры по ограничению перемещений.

Ремешок браслета был разрезан либо перекушен.

Также наш источник сообщил, что по факту исчезновения Волошина региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Отметим, что часто в подобных случаях это делается для того, чтобы на законных основаниях проводить следственные действия, которые невозможны в рамках доследственной проверки. На момент публикации новости Волошина не нашли ни живым, ни мертвым.

Myslo обратился в СУ СК России по Тульской области за комментарием. Там подтвердили, что по факту безвестного исчезновения жителя Алексина возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия.

Напомним, на момент событий в 2019 году Станислав Волошин проходил стажировку в местном отделе ГИБДД. Рассмотрение того уголовного дела началось в октябре 2020-го. Пока шло судебное разбирательство, в Алексине дерзко убили единственного свидетеля со стороны подсудимого — родного брата Станислава Волошина Романа. 24-летнего парня расстреляли у его дома 19 ноября.

Убийцу задержали почти через месяц. В региональном Следственном комитете сообщили, что это 22-летний туляк, а мотивом убийства стала ссора. Версия о мести Волошину тоже рассматривалась, но, по официальному сообщению СК, не нашла своего подтверждения.