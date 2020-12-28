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Бойня в Алексине: стрелка оправдали присяжные. Его выпустили на свободу

Бойня в Алексине: стрелка оправдали присяжные. Его выпустили на свободу

Громкое дело рассмотрено в суде. 29-летнему алексинцу вменяли убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц.

Вечером 28 декабря в Алексинском городском суде присяжные заседатели вынесли свой вердикт по громкому уголовному делу в отношении 29-летнего Станислава Волошина. Мужчине вменяли убийство и покушение на убийство в отношении двух лиц в ноябре 2019 года. Он был задержан после перестрелки, когда вступился за младшего брата и попал на разборки.
 
Подробно о «бойне в Алексине» читайте по ссылке.
 
«Меня сегодня освободили. Присяжные полностью меня оправдали. А я уж думал, что справедливости нет… Как в кривом зеркале — было так, а все перевернули по-другому…», — поделился Станислав с Myslo.
 
Также Волошин поблагодарил всех, кто был на его стороне и верил в его невиновность. В самое ближайшее время он намерен посетить могилу своего брата, которого недавно расстреляли у собственного дома.
 
Подробнее об убийстве младшего Волошина мы писали в материале «Мать расстрелянного алексинца: «Сын умер у меня на руках».
 
Напомним, первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Станислава Волошина состоялось 27 октября 2020 года. Пока шло судебное разбирательство, в Алексине был дерзко убит единственный свидетель со стороны подсудимого — родной брат Станислава Волошина Роман. 24-летнего парня расстреляли у его дома 19 ноября.
 
Убийцу задержали почти через месяц. В региональном Следственном комитете сообщили, что это 22-летний туляк, а мотивом убийства стала ссора.
 
В правоохранительных органах отрицают, что оба дела как-то связаны. Так ли это, покажет время.
«В ходе расследования уголовного дела следствием отрабатывалась версия о совершении убийства фигурантами уголовного дела, возбужденного по имевшим место в ноябре 2019 года событиям. На текущей стадии расследования указанная версия не нашла своего подтверждения», — прокомментировали в СУ СК РФ по Тульской области вскоре после задержания подозреваемого.
 
 

 

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Сергей Стариков
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