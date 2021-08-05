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Дело о мене Центрального стадиона в Туле вернули в Советский суд

Дело о мене Центрального стадиона в Туле вернули в Советский суд

Апелляция прокуратуры не соответствует требованиям законодательства.

В Туле дело о мене стадиона «Арсенал» на депо сняли со слушаний в областном суде и вернули в Советский районный суд.

Причина – апелляционное представление прокуратуры не соответствует требованиям законодательства, в нем отсутствует просительная часть. 

Напомним, обвиняемой Татьяне Силаевой вменялось то, что в конце 2014-го – начале 2015 года она превысила должностные полномочия, согласовав сделку о мене Центрального стадиона «Арсенал» на трамвайное депо на улице Оборонной. Из-за этого «Тулгорэлектротранс» лишился имущества и понес ущерб в 61,3 млн рублей.

Сюжет: Дело о мене территории Центрального стадиона на депо
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