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Читатели Myslo выбрали самый лучший комедийный сериал 2020 года

Читатели Myslo выбрали самый лучший комедийный сериал 2020 года

Голосование мы проводили в рамках подготовки к фестивалю «Улыбнись, Россия!», который пройдет в Тульской области в сентябре.

Читатели голосовали за 10 популярных комедийных ситкомов, которые можно посмотреть на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов. Сегодня, 5 августа, мы подводим итоги голосования.

На первом месте уверенно расположился ситком «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым и Михаилом Трухиным в главных ролях.

Ему немного уступил «Гусар» с Гариком Харламовым.

На третьем месте «Родком» — сериал об отце, вступившем в родительский комитет, чтобы стать образцовым родителем.

итоги народного голосования
 
Процент «За»
1.
Гости из прошлого
13,27%
 
2.
Гусар
12,12%
3.
Родком
10,76%
 
4.
Беспринципные
10,26%
 
5.
Отпуск
10,19%
 
6.
Проект «Анна Николаевна»
10,19%
 
7.
Идеальная семья
9,97%
 
8.
Последний министр
8,97%
 
9.
Чики
8,54%
 
10.
Мёртвые души
5,74%
 

 

Итоги мы подведем на церемонии закрытия фестиваля «Улыбнись, Россия!», который пройдет в Туле с 5 по 11 сентября.

О сериалах

Чики (драма, комедия, криминал)

Платформа: more. tv

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Максим Рыбаков, Денис Горшков, Вячеслав Муругов

Режиссер: Эдуард Оганесян

В ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Михаил Тройник, Даниил Кузнец, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Стивен Томас Окснер, Антон Лапенко и др.

Аннотация:

Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги — Света, Марина и Людка. Раньше они были вчетвером. Самая смелая и предприимчивая — Жанна — укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.

Проект «Анна Николаевна» (комедия, фантастика, драма)

Платформа: КиноПоиск HD

Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук

Режиссеры: Максим Пежемский, Александр Карпиловский

В ролях: Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова, Антон Васильев, Никита Тарасов, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и др.

Аннотация:

Отечественные ученые создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Николаевна — дочь замминистра, и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко.

Гусар (комедия)

Платформа: ТНТ

Продюсеры: Вячеслав Дусмухаметов, Артур Джанибекян, Гарик Харламов

Режиссеры: Рустам Мосафир, Заур Болотаев

В ролях: Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Павел Рассомахин, Сергей Белов, Иван Бычков, Андрей Кочинов, Полина Гальченко, Артем Затиев, Анастасия Сова-Егорова и др.

Аннотация:

В результате научного эксперимента ученого-энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский. Поручик попадает в молодую семью ученого Мити, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока ученый не починит машину.

Родком (комедия)

Платформа: СТС/more.tv

Продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Режиссер: Мария Кравченко

В ролях: Виктор Хориняк, Ольга Лерман, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова, Алина Алексеева, Галина Безрук, Павел Ворожцов, Вероника Тимофеева, Василий Слинкин, Матвей Семёнов и др.

Аннотация:

История об отце, который, узнав об измене жены, решает забрать двенадцатилетнего сына и воспитывать его самостоятельно. Чтобы повысить свои шансы оставить ребенка при разводе, Шмелёв встает на путь превращения в показательного отца — вступает в родительский комитет класса. Там он встречает свою бывшую одноклассницу — Свету Суркову, которая за двадцать лет сильно изменилась, превратилась из серой заучки в целеустремленную и самоуверенную женщину, которая жестко руководит мамочками из родительского комитета, и ее побаивается даже директор школы. Неизменным осталось только одно — ее неприязнь к Шмелёву, который в детстве не давал ей спокойно жить. Чтобы оставаться в родительском комитете, он должен найти общий язык с Сурковой и остальными мамочками.

Гости из прошлого (комедия, фантастика)

Платформа: СТС/more.tv

Продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Резо Гигинеишвили, Максим Рыбаков

Режиссер: Владимир Виноградов

В ролях: Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Алексей Макаров, Евгений Михеев, Анна Невская, Евгений Егоров, Людмила Артемьева, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Анастасия Акатова и др.

Аннотация:

По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский создает машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадает в эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей, его жена Светлана и дочь Кристина. Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времен лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук ученого Паша, прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие.

Беспринципные (комедия)

Платформа: КиноПоиск HD

Продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук

Режиссер: Роман Прыгунов

В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и др.

Аннотация:

Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные… Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.

Идеальная семья (комедия)

Платформа: ТНТ

Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов

Режиссер: Владимир Котт

В ролях: Павел Деревянко, Ольга Медынич, Иван Бычков, Софья Лукьянова, Вячеслав Манучаров, Фёдор Парамонов, Антон Ескин, Сергей Фролов, Борис Дергачев, Ирина Чеснокова и др.

Аннотация:

Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и понял, что с ипотекой, кучей других расходов и проблем он не сможет обеспечить родным даже отдых в Сочи. Он придумывает нетривиальный способ выкрутиться и все-таки порадовать жену: подговаривает детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому их машина проносится мимо аэропорта и приезжает в Подмосковье, где семью ждет роскошная вилла — здесь пройдет соревнование. Но как отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она поймет, что на нее сейчас смотрит вся страна?

Последний министр (комедия)

Платформа: КиноПоиск HD

Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук

Режиссер: Роман Волобуев

В ролях: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик, Сергей Степин и др.

Аннотация:

Когда министром перспективного планирования назначают деятельного Евгения Тихомирова, никто представить не может, к чему это приведет. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы эти не всегда разумны, а результат — крайне непредсказуем.

Мёртвые души (комедия, драма)

Платформа: ivi

Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Давид Кочаров, Александр Плотников

Режиссер: Григорий Константинопольский

В ролях: Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт и др.

Аннотация:

Сюжет романа Гоголя развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не скупает мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, — афера современности.

Отпуск (комедия)

Платформа: ТНТ

Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Вячеслав Дусмухаметов

Режиссёр: Александр Бойков

В ролях: Демис Карибидис, Павел Майков, Юлия Подозерова, Кузьма Сапрыкин, Татьяна Догилева, Катрин Асси, Валентина Карнаухова, Арарат Кещян, Альбина Кабалина, Сергей Епишев и др.

Аннотация:

Геленджик. Семья северян в одиннадцатый раз приезжает отдыхать в гестхаус к семье южан. Саша — старший сын северян, хочет сделать предложение Люсе — дочери южан, с которой он дружит с детства. Но Саша еще не знает, что у нее есть парень. Сашина мама Лариса, устав от выходок непутевого мужа Севы, решает развестись. У Севы есть время до конца отпуска, чтобы сохранить брак. В отличие от них, южане только начали свои отношения. Боря — небогатый, но очень хитрый хозяин гестхауса недавно начал жить с красоткой Мадиной. Но ее всеми силами пытается вернуть бывший — богатейший человек города Таймураз. Это история двух семей, в каждой из которых люди борются за любовь.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:29 +2
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