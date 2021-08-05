Читатели Myslo выбрали самый лучший комедийный сериал 2020 года

Читатели голосовали за 10 популярных комедийных ситкомов, которые можно посмотреть на популярных телеканалах и в приложениях для просмотра фильмов. Сегодня, 5 августа, мы подводим итоги голосования.

На первом месте уверенно расположился ситком «Гости из прошлого» с Юрием Стояновым и Михаилом Трухиным в главных ролях.

Ему немного уступил «Гусар» с Гариком Харламовым.

На третьем месте «Родком» — сериал об отце, вступившем в родительский комитет, чтобы стать образцовым родителем.

О сериалах

Чики (драма, комедия, криминал)

Платформа: more. tv Продюсеры: Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Максим Рыбаков, Денис Горшков, Вячеслав Муругов Режиссер: Эдуард Оганесян В ролях: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Михаил Тройник, Даниил Кузнец, Виталий Кищенко, Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Стивен Томас Окснер, Антон Лапенко и др. Аннотация: Юг. Поля подсолнухов, шашлычный дымок, спелые арбузы, джигиты на лошадях и жигулях. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги — Света, Марина и Людка. Раньше они были вчетвером. Самая смелая и предприимчивая — Жанна — укатила в Москву и вернулась на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Это трудно и даже опасно, но оно точно того стоит.

Проект «Анна Николаевна» (комедия, фантастика, драма)

Платформа: КиноПоиск HD Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук Режиссеры: Максим Пежемский, Александр Карпиловский В ролях: Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова, Антон Васильев, Никита Тарасов, Анна Котова-Дерябина, Ирина Розанова и др. Аннотация: Отечественные ученые создали андроида-полицейского. Идеальная во всех отношениях капитан Анна Николаевна Королькевич отправляется служить в провинциальный город, чтобы увидеть реальную жизнь и стать похожей на человека. Коллеги думают, что Анна Николаевна — дочь замминистра, и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко.

Гусар (комедия)

Платформа: ТНТ Продюсеры: Вячеслав Дусмухаметов, Артур Джанибекян, Гарик Харламов Режиссеры: Рустам Мосафир, Заур Болотаев В ролях: Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Екатерина Радченко, Павел Рассомахин, Сергей Белов, Иван Бычков, Андрей Кочинов, Полина Гальченко, Артем Затиев, Анастасия Сова-Егорова и др. Аннотация: В результате научного эксперимента ученого-энтузиаста в наши дни из 1812 года переносится поручик лейб-гвардии гусарского полка Григорий Савельевич Рыльский. Поручик попадает в молодую семью ученого Мити, которая находится на грани развода. При попытке вернуть Гусара обратно в прошлое машина времени ломается, и поручик вынужден оставаться в XXI веке, пока ученый не починит машину.

Родком (комедия)

Платформа: СТС/more.tv Продюсеры: Вячеслав Муругов, Фёдор Бондарчук, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков Режиссер: Мария Кравченко В ролях: Виктор Хориняк, Ольга Лерман, Екатерина Кузнецова, Анастасия Имамова, Алина Алексеева, Галина Безрук, Павел Ворожцов, Вероника Тимофеева, Василий Слинкин, Матвей Семёнов и др. Аннотация: История об отце, который, узнав об измене жены, решает забрать двенадцатилетнего сына и воспитывать его самостоятельно. Чтобы повысить свои шансы оставить ребенка при разводе, Шмелёв встает на путь превращения в показательного отца — вступает в родительский комитет класса. Там он встречает свою бывшую одноклассницу — Свету Суркову, которая за двадцать лет сильно изменилась, превратилась из серой заучки в целеустремленную и самоуверенную женщину, которая жестко руководит мамочками из родительского комитета, и ее побаивается даже директор школы. Неизменным осталось только одно — ее неприязнь к Шмелёву, который в детстве не давал ей спокойно жить. Чтобы оставаться в родительском комитете, он должен найти общий язык с Сурковой и остальными мамочками.

Гости из прошлого (комедия, фантастика)

Платформа: СТС/more.tv Продюсеры: Вячеслав Муругов, Антон Федотов, Резо Гигинеишвили, Максим Рыбаков Режиссер: Владимир Виноградов В ролях: Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Алексей Макаров, Евгений Михеев, Анна Невская, Евгений Егоров, Людмила Артемьева, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Анастасия Акатова и др. Аннотация: По сюжету в 1982 году профессор Матвей Пиотровский создает машину времени и проводит научный эксперимент, в результате которого одна половина его квартиры останется в восьмидесятых, а вторая попадает в эпоху интернета. В наше время жилплощадь делят бизнесмен Сергей, его жена Светлана и дочь Кристина. Новое соседство доставляет героям массу неудобств, ведь наслоение двух времен лишает каждую из семей доступа ко второй половине квартиры. Проблем добавит и внук ученого Паша, прождавший целых 38 лет, чтобы предотвратить одно трагическое событие.

Беспринципные (комедия)

Платформа: КиноПоиск HD Продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук Режиссер: Роман Прыгунов В ролях: Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова и др. Аннотация: Добро пожаловать на Патриаршие. Смешные и волнующие подробности личной жизни богатых москвичей, которые, как и все, попадают в неловкие ситуации. Правда, ситуации у них не самые обычные… Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.

Идеальная семья (комедия)

Платформа: ТНТ Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов Режиссер: Владимир Котт В ролях: Павел Деревянко, Ольга Медынич, Иван Бычков, Софья Лукьянова, Вячеслав Манучаров, Фёдор Парамонов, Антон Ескин, Сергей Фролов, Борис Дергачев, Ирина Чеснокова и др. Аннотация: Горе-отец большого семейства сильно проштрафился и понял, что с ипотекой, кучей других расходов и проблем он не сможет обеспечить родным даже отдых в Сочи. Он придумывает нетривиальный способ выкрутиться и все-таки порадовать жену: подговаривает детей пройти кастинг в реалити-шоу «Идеальная семья», в котором зрители выберут самое дружное семейство. Поэтому их машина проносится мимо аэропорта и приезжает в Подмосковье, где семью ждет роскошная вилла — здесь пройдет соревнование. Но как отреагирует супруга, когда, уже скинув халатик, она поймет, что на нее сейчас смотрит вся страна?

Последний министр (комедия)

Платформа: КиноПоиск HD Продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Ольга Филипук Режиссер: Роман Волобуев В ролях: Ян Цапник, Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, Анна Шепелева, Софья Лебедева, Алексей Золотовицкий, Дарья Носик, Екатерина Носик, Сергей Степин и др. Аннотация: Когда министром перспективного планирования назначают деятельного Евгения Тихомирова, никто представить не может, к чему это приведет. Оказывается, новый министр действительно хочет изменить жизнь людей к лучшему и для этого вместе с командой активно продвигает собственные инициативы. Правда, инициативы эти не всегда разумны, а результат — крайне непредсказуем.

Мёртвые души (комедия, драма)

Платформа: ivi Продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Давид Кочаров, Александр Плотников Режиссер: Григорий Константинопольский В ролях: Евгений Цыганов, Александр Робак, Дмитрий Дюжев, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова, Алексей Серебряков, Виктория Толстоганова, Семен Слепаков, Ксения Раппопорт и др. Аннотация: Сюжет романа Гоголя развивается в наше время. Чичиков, чиновник из Москвы, на этот раз не скупает мертвые души у недалеких провинциалов, а продает им места на кладбище рядом со знаменитостями. История показывает, что уклад сегодняшней российской жизни не так уж сильно изменился за 200 лет, а делать деньги из воздуха, продавая места на кладбищах Москвы рядом с могилами известных деятелей, певцов, актеров, политиков и прочих VIP-персон, — афера современности.

Отпуск (комедия)