Туляк переехал жену: прокурор потребовал для обвиняемого 8 лет колонии строгого режима

Сегодня, 26 мая, в Одоевском районном суде проходят прения сторон, была озвучена позиция государственного обвинителя по делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском дважды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь

Напомним, в октябре 2020 года в Дубенском районе мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу . В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали треть ноги. Она настаивала на том, что супруг сделал это умышленно. Возбудили дело о покушении. Однако впоследствии в суде Наталья поменяла показания и простила мужа.

Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, прокурор потребовал в качестве наказания для Романенко 8 лет исправительной колонии строгого режима.

В суде объявлен перерыв.