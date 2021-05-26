Туляк переехал жену: прокурор потребовал для обвиняемого 8 лет колонии строгого режима
Суд продолжает рассматривать громкое дело Алексея Романенко.
Сегодня, 26 мая, в Одоевском районном суде проходят прения сторон, была озвучена позиция государственного обвинителя по делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском дважды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь.
Напомним, в октябре 2020 года в Дубенском районе мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали треть ноги. Она настаивала на том, что супруг сделал это умышленно. Возбудили дело о покушении. Однако впоследствии в суде Наталья поменяла показания и простила мужа.
Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, прокурор потребовал в качестве наказания для Романенко 8 лет исправительной колонии строгого режима.
В суде объявлен перерыв.
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