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Туляк переехал жену: прокурор потребовал для обвиняемого 8 лет колонии строгого режима

Туляк переехал жену: прокурор потребовал для обвиняемого 8 лет колонии строгого режима

Суд продолжает рассматривать громкое дело Алексея Романенко.

Сегодня, 26 мая, в Одоевском районном суде проходят прения сторон, была озвучена позиция государственного обвинителя по делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском дважды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь.
 
Напомним, в октябре 2020 года в Дубенском районе мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали треть ноги. Она настаивала на том, что супруг сделал это умышленно. Возбудили дело о покушении. Однако впоследствии в суде Наталья поменяла показания и простила мужа.
 
Как сообщает корреспондент Myslo из зала суда, прокурор потребовал в качестве наказания для Романенко 8 лет исправительной колонии строгого режима.
 
В суде объявлен перерыв.
Сюжет: Туляк на автомобиле трижды переехал жену
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