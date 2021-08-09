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Туляку, который дважды переехал жену на автомобиле, пересмотрели приговор
Рассмотрение состоялось по апелляционному представлению прокуратуры. В новом решении учтено, что жертва преступления потеряла селезенку.
27 мая Одоевский районный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Алексея Романенко. Он признан виновным в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).
В суде установлено, что вечером 28 октября 2020 года на стоянке у магазина в селе Воскресенское Дубенского района местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле марки Volkswagen 2H Amarok умышленно неоднократно совершил наезд на жену. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку 37-летней потерпевшей своевременно оказали медицинскую помощь.
Суд приговорил подсудимого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд первой инстанции исключил из объема обвинения тот факт, что после аварии пострадавшей пришлось удалить селезенку. По мнению гособвинителя, это случилось в результате действий осужденного и повлекло причинение тяжкого вреда здоровью и должно быть включено в обвинение. Прокурор инициировал апелляцию.
Суд апелляционной инстанции учел позицию представителя прокуратуры области и вынес новый обвинительный приговор. В нем признал наступившие последствия связанными с действиями осужденного. Квалификация действий и наказание остались прежними.
Приговор вступил в законную силу.
27 мая, в 11:25, 34 7056 15
Тулячка, которую дважды переехал внедорожником муж: «Я оговорила супруга и готова понести наказание»
26 мая, в 14:07, 80 7392 -17
26 мая, в 11:17, 25 3585 3
18 мая, в 12:12, 86 3829 18
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