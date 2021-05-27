Туляк переехал жену: обвиняемый отправится в колонию строгого режима на 7 лет

Сегодня, 27 мая, Одоевский районный суд вынес приговор по громкому делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском дважды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь.

Напомним, в октябре 2020 года в Дубенском районе мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу . В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали треть ноги. Она настаивала на том, что супруг сделал это умышленно. Возбудили дело о покушении. Однако впоследствии в суде Наталья поменяла показания и простила мужа.

Суд счел, что собранные Следственным комитетом по Тульской области доказательства достаточны для признания Романенко виновным в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Прокуратура Дубенского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу.

Приговором суда Романенко назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Также суд постановил взыскать с Алексея Романенко деньги на доставку потерпевшей в больницу и лечение — 49 934 рубля 85 копеек.