«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» предлагает выплачивать всей стране по 10 тысяч рублей

25 мая социалистическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» провела всероссийскую пресс-конференцию. Она была посвящена законодательной инициативе «О Справедливом Базовом Доходе» — в ближайшее время справедливороссы внесут ее в Государственную Думу. Об одной из главных инициатив партии тульским журналистам рассказал глава регионального отделения, депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков.

Гребенщиков напомнил о большой социальной пропасти в России — только по официальным данным за чертой бедности сейчас живут более 18 млн человек. По его словам, на самом деле количество таких людей намного больше — ведь уже второй год жители нашей страны стараются справиться с последствиями пандемии, пытаясь хоть как-то свести концы с концами. Уровень безработицы, цены растут, люди не видят перспектив. И боятся пенсии, так как она в большинстве своем нищенская.

Глава регионального отделения, депутат Тульской областной Думы Сергей Гребенщиков:

Сергей Гребенщиков - Туляки напрямую говорят, что они в упор не видят инфляцию в 5%, а вот увеличение цен в магазинах и аптеках на 10−20, а иногда и 30% мы наблюдаем каждый день. По мнению справедливороссов, пандемия COVID-19 наглядно показала, что общественный договор между государством и гражданами, практически исчез. Тот, который существовал ранее, требует кардинального изменения. Людям необходимо выживать, растет социальное напряжение. Что мы увидели в пандемию? Богатые богатеют еще больше, а бедные еще больше нищают и их количество увеличивается.

Лидер регионального отделения партии отметил, что 92% всех полезных ископаемых страны сейчас находятся в руках 10% россиян. Огромные деньги в офшорах и ценных бумагах США, а в нашей стране людям не на что есть. При этом из телевизора заявляют, что раздача денег разгонит инфляцию и будет только хуже, а значит власти не будут ничего делать — «пусть все идет, как идет. Прямо как в 90-х годах».

В партии считают, что реальный шаг к искоренению бедности — введение Справедливого Базового Дохода в виде ежемесячной выплаты всем гражданам России.

Выплата добавит россиянам уверенности в условиях кризиса и устранит нависшую над миллионами людей угрозу нищеты.

- Мы хотим искоренить бедность, — отметил лидер тульских справедливороссов. — Справедливый базовый доход — это финансовая основа, позволяющая каждому гражданину обеспечить свои основные базовые потребности. Выплачивая каждому ежемесячно 10 тысяч, государство даст людям возможность не сваливаться в нищету, даст стимул к развитию, это крайне важно. Наша инициатива отнюдь не является чем-то из ряда вон выходящим — подобные механизмы используются в не самых богатых государствах — Индии, Кении, так и странах с высоким уровнем жизни — США, Канаде, Финляндии. И везде отмечаются позитивные результаты.

В России же, по мнению Сергея Гребенщикова, все сводится к разговорам, что увеличится инфляция, а деньги проедят, пропьют и так далее. Между тем, цены не останавливаются — вот лично вы видели, чтобы снижали, а не увеличивали стоимость чего-то?

Глава регионального отделения партии видит в справедливом базовом доходе и еще один несомненный плюс. Это стимулирование покупательской способности, которая, как известно, приводит к росту экономики. Российской экономики.

- Я всегда утверждал, что наши с вами бабушки или многодетные семьи, не понесут деньги в офшоры, как нефтяники, а потратят их в наших магазинах и аптеках, заплатят за коммунальные платежи и все эти деньги поддержат нашу российскую экономику. Это сейчас очень важно! Также важно, чтобы человек был уверен, что завтра у него будут деньги, чтобы не умереть с голоду и не выбирать, что делать: купить лекарства или голодать. Мы предлагаем выплачивать 10 тысяч рублей каждому ежемесячно, без справок и унижений, просто за то, что ты — гражданин России!

Только цифры Главный вопрос, который задают скептики: где взять деньги на выплаты? Сергей Гребенщиков говорит, что по подсчетам партии, на это нужно 17,5 триллионов рублей в год. Большая сумма, не правда ли? Но:

1 трлн. рубле й не меньше, каждый год, государство не может потратить из бюджета. Не можете потратить? Отдайте народу!

й не меньше, каждый год, государство не может потратить из бюджета. Не можете потратить? Отдайте народу! 1,5 трлн. рублей составляет прибыль госкорпораций.

составляет прибыль госкорпораций. 1,5 трлн. рублей — налоговые и иные поступления от деофшоризации.

— налоговые и иные поступления от деофшоризации. 5 трлн. рублей за счет замещения данной суммы инвестиционными рублями, направленными на развитие инфраструктуры и модернизации экономики. Необходимо привлекать частные инвестиции под эти проекты.

за счет замещения данной суммы инвестиционными рублями, направленными на развитие инфраструктуры и модернизации экономики. Необходимо привлекать частные инвестиции под эти проекты. 8,5 трлн получаются за счет реализации политики «национального дивиденда», так называемой «природной ренты». Когда деньги не складываются в кубышку и не вкладываются в ценные бумаги других государств, а выдаются гражданам. И тогда мы свами наконец-то сможем сказать, что газ, нефть и другие полезные ископаемые, это национальное достояние всех граждан нашей страны, а не только акционеров корпораций.

получаются за счет реализации политики «национального дивиденда», так называемой «природной ренты». Когда деньги не складываются в кубышку и не вкладываются в ценные бумаги других государств, а выдаются гражданам. И тогда мы свами наконец-то сможем сказать, что газ, нефть и другие полезные ископаемые, это национальное достояние всех граждан нашей страны, а не только акционеров корпораций. Прогрессивная шкала налогообложения. Ее нужно вводить. Что бы нам ни говорили чиновники различных мастей — богатые люди должны платить больше. Мы не должны ждать, что бизнес вдруг станет социально-ориентированным и будет по доброй воле делиться своей прибылью. Нужно сокращать социальный разрыв иначе это может иметь самые негативные последствия для страны.

Почему именно 10 тысяч рублей — из чего взялась эта сумма и что с ней делать?

- это посильная для бюджета страны сумма поддержки граждан,

-сумма, ради которой никто не бросит основную работу и не станет тунеядцем,

-эти деньги будут перечисляться каждому, по примеру выплат на детей,

-партия предлагает ввести данную меру поддержки в несколько этапов, сначала начать выплачивать базовый доход родителям на каждого ребенка и пенсионерам. А затем — каждому гражданину России.

Люди вырвутся из долговой ямы, получат возможность закрыть свои базовые потребности, смогут планировать свое будущее. Это тот самый справедливый кусок пирога, который страна должна дать каждому гражданину. Реализация идеи справедливости на уровне государства и новый общественный договор, снижение конфликтов и социальный оптимизм. Государство получит граждан, уверенных в своем будущем, а на это нам сейчас нужно больше, чем когда-либо.

- Бедных людей не должно быть в современной России!- говорит Сергей Гребенщиков. - Работающих бедных людей — не должно быть в принципе! Справедливый Базовый Доход для каждого россиянина — возможность продержаться в сложной ситуации, а также не попасть в кредитную кабалу, это тот минимум, который страна должна обеспечить своему гражданину. Еще один момент. То, что мы предлагаем — не догма. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ всегда открыта к диалогу. И мы считаем, что в спорах рождается истина!