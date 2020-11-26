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Жительнице Дубны ампутировали ногу после того, как муж переехал ее на машине. Видео

Жительнице Дубны ампутировали ногу после того, как муж переехал ее на машине. Видео

Возбуждено уголовное дело.

В Тульской области житель села Воскресенское подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 28 октября обвиняемый поссорился с женой и дважды переехал ее на автомобиле. В результате происшествия 36-летней женщине ампутировали ногу. 

Адвокат пострадавшей считает, что данное дело должно быть переквалифицировано на более суровую статью – «Покушение на убийство». 

Как стало известно Myslo, в настоящее время пострадавшая находится в клинике и в следственных действиях пока не участвует.

Адвокаты женщины распространили в сети видео наезда, снятое камерой наблюдения. Ролик шокирует:

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 17:28 +1
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