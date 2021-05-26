Тулячка, которую дважды переехал внедорожником муж: «Я оговорила супруга и готова понести наказание»
Оглашение приговора по громкому делу состоится завтра, 27 мая.
Сегодня, 26 мая, в Одоевском районном суде состоялись прения сторон по делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском дважды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь.
Как сообщает корреспондент Myslo, 37-летняя Наталья Романенко заявила, что «нет объективных и достоверных доказательств вины супруга».
- 14 ноября я сразу же заявила, что оговорила его. За ложные показания готова понести наказание до уголовного.
Также женщина уверена, что потеряла ногу из-за «неоказанной помощи в Ваныкинской больнице».
- Там меня выписали в удовлетворительном якобы состоянии, а спустя пару часов я была вынуждена вызвать платную скорую и уехать в Москву.
Нет доказательств, что вред, причиненный моему здоровью, был нанесён умышленно.
Я сама выбежала под машину, это не вызывает сомнений. Если бы я осталась у своего авто, не было бы наезда.
Сам обвиняемый в последнем слове сказал, что поддерживает жену и адвоката и хочет попросить прощения у Натальи, ее матери и отчима.
- Мне очень плохо, прости, — сказал Романенко.
Напомним, государственный обвинитель потребовал в качестве наказания для Романенко 8 лет исправительной колонии строгого режима.
Оглашение приговора состоится завтра, 27 мая.