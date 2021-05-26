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Тулячка, которую дважды переехал внедорожником муж: «Я оговорила супруга и готова понести наказание»

Тулячка, которую дважды переехал внедорожником муж: «Я оговорила супруга и готова понести наказание»

Оглашение приговора по громкому делу состоится завтра, 27 мая.

Сегодня, 26 мая, в Одоевском районном суде состоялись прения сторон по делу Алексея Романенко, который осенью прошлого года в Воскресенском дважды переехал жену на автомобиле. Начало этой истории — здесь.

Напомним, в октябре 2020 года в Дубенском районе мужчина дважды переехал на автомобиле свою 36-летнюю супругу. В результате происшествия Наталье Романенко ампутировали треть ноги. Она настаивала на том, что супруг сделал это умышленно. Возбудили дело о покушении. Однако впоследствии в суде Наталья поменяла показания и простила мужа.
 

Как сообщает корреспондент Myslo, 37-летняя Наталья Романенко заявила, что «нет объективных и достоверных доказательств вины супруга».

- 14 ноября я сразу же заявила, что оговорила его. За ложные показания готова понести наказание до уголовного.

Также женщина уверена, что потеряла ногу из-за «неоказанной помощи в Ваныкинской больнице».

- Там меня выписали в удовлетворительном якобы состоянии, а спустя пару часов я была вынуждена вызвать платную скорую и уехать в Москву.

Нет доказательств, что вред, причиненный моему здоровью, был нанесён умышленно.

 
Я сама выбежала под машину, это не вызывает сомнений. Если бы я осталась у своего авто, не было бы наезда.
Безусловно, считаю, что все доказательства подтверждают, что вред моему здоровью был причинен по неосторожности, то есть это ч. 1 ст. 118 УК РФ.
 
 
Адвокат обвиняемого Алексея Романенко просит суд дать наказание, не связанное с лишением свободы и изменить меру пресечения после оглашения приговора. Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
 

Сам обвиняемый в последнем слове сказал, что поддерживает жену и адвоката и хочет попросить прощения у Натальи, ее матери и отчима.

- Мне очень плохо, прости, — сказал Романенко.

Напомним, государственный обвинитель потребовал в качестве наказания для Романенко 8 лет исправительной колонии строгого режима.

Оглашение приговора состоится завтра, 27 мая.

Сюжет: Туляк на автомобиле дважды переехал жену
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