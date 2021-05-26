Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 56 случаев заболевания и 5 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 56 случаев коронавируса, 52 человека выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 873 жителя региона, 37 393 вылечились, 2008 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая: