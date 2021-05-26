новости
новости
Регистрация
Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 56 случаев заболевания и 5 смертей

Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 56 случаев заболевания и 5 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 56 случаев коронавируса, 52 человека выздоровели, пять скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 873 жителя региона, 37 393 вылечились, 2008 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки подтвердились 57 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердились 57 случаев коронавируса
вчера, в 11:17, 8 1179 -2
В Тульскую область в июле завезут четвертую вакцину «Спутник Лайт»
Жизнь Тулы и области
В Тульскую область в июле завезут четвертую вакцину «Спутник Лайт»
24 мая, в 15:40, 40 1776 -1
Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»
Жизнь Тулы и области
Зампред тульского правительства: «Осень будет горячей, если мы не вакцинируемся»
24 мая, в 14:50, 91 1735 -7
Двое туляков за неделю привезли коронавирус из Сочи
Жизнь Тулы и области
Двое туляков за неделю привезли коронавирус из Сочи
24 мая, в 14:44, 20 1537 -7
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:03 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк переехал жену: прокурор потребовал для обвиняемого 8 лет колонии строгого режима
Туляк переехал жену: прокурор потребовал для обвиняемого 8 лет колонии строгого режима
Судебные приставы составили «портрет» тульского должника по алиментам
Судебные приставы составили «портрет» тульского должника по алиментам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.