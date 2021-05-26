Статистика за сутки по ковиду: в Тульской области 56 случаев заболевания и 5 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 56 случаев коронавируса, 52 человека выздоровели, пять скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 873 жителя региона, 37 393 вылечились, 2008 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:17, 8 1179 -2
24 мая, в 15:40, 40 1776 -1
24 мая, в 14:50, 91 1735 -7
24 мая, в 14:44, 20 1537 -7
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