Похищение школьницы в Богородицке: расследование уголовного дела завершается

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летнего молодого человека в связи с исчезновением 15-летней школьницы из Богородицка осенью 2020 года, находится в завершающей стадии. В ближайшее время материалы будут переданы в суд.

Напомним, девочка пропала в понедельник, 5 октября. На момент исчезновения была информация, что она шла в музыкальную школу, но не дошла. Камеры видеонаблюдения ее зафиксировали на детской площадке, на мосту и у входа в парк. Все это время за ней шел неизвестный мужчина с темным пакетом в руках. На поиски ребенка были подняты сотни сотрудников различных служб и добровольцев. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Найти девочку удалось спустя неделю – 11 октября в сопровождении 23-летнего молодого человека. Они ехали на машине по Нижегородской области. Это был тот самый мужчина «с темным пакетом», который следовал за девочкой на видеозаписях. «Сбежала с любимым» – первое, что сказала девочка полицейским. Однако позже ее мама уточнила, что дочь не сбегала из дома, а слова ее не стоит принимать буквально – она была похищена, а когда их машину обнаружили, то боялась за свою жизнь и поэтому сказала неправду.

Мужчину, сопровождавшего ее, задержали и заключили под стражу. На данный момент практически весь комплекс следственных действий проведен, и материалы в скором времени отправят в суд. По-прежнему не уточняются, какие именно действия вменяются обвиняемому, как и то, по каким статьям УК РФ.

Владимир Усов отметил, что до окончания следствия все сведения являются тайной следствия.