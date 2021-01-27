В Тульской области почти на треть сократилось число аварийных перекрёстков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В областном центре состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

На нем подвели итоги работы за прошлый год, обсудили зимнее содержание дорог и пути достижения целевых показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по снижению смертности на дорогах и сокращению аварийных перекрестков и других мест концентрации ДТП.

Глава областного правительства Валерий Шерин отметил, что по сравнению с 2019 годом число ДТП сократилось почти на 16%, пострадавших – на 18,7%, погибших – почти на 13%. А число мест концентрации ДТП уменьшилось сразу на 30%.

– Важно, как минимум, сохранить положительные тенденции, которые наблюдались на протяжении прошлого года, а также попытаться улучшить показатели. Необходимо работать на профилактику ДТП, особое внимание уделять потенциально опасным участкам автодорог, тщательно анализировать каждое происшествие и принимать оперативные меры по устранению недостатков дорог в местах аварий, – подчеркнул Валерий Шерин.

Члены комиссии определили приоритетные задачи на 2021 год – в первую очередь, это снижение детской смертности в результате ДТП и борьба с пьяным вождением.