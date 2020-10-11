"Я его люблю!" Сбежавшая школьница из Тульской области заявила полицейским, что ее никто не похищал

15-летняя школьница из Богородицка пропала в понедельник, 5 октября.

Сегодня, после семидневных поисков, девочку и сопровождавшего ее 23-летнего мужчину обнаружили под Нижним Новгородом. Попутчиком школьницы оказался тот самый мужчина «с темным пакетом», ориентировку на которого составили правоохранительные органы и который «преследовал» девочку на всех записях камер видеонаблюдения.

Myslo удалось узнать подробности этой истории.

По нашей информации, первые три дня влюбленные скрывались у родственников парня в Тульской области, после чего решено было отправиться в Казань, где у возлюбленного школьницы тоже имелись родственники.

Машину, в которой находились «исчезнувшие», остановили на посту ДПС в Нижегородской области. Остановили автомобиль не просто так - сотрудникам было дано распоряжение проверять все машины с тульскими номерами.

Сотрудники УГИБДД проверили документы, сверились с ориентировками, после чего доложили начальству, что беглецы найдены.

Мужчина и девочка на момент проверки документов вели себя спокойно и только после того, как поняли, что «попались», школьница разревелась, заявив, что безумно любит сопровождающего ее парня.

В настоящий момент со школьницей работают следователи. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.