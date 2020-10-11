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"Я его люблю!" Сбежавшая школьница из Тульской области заявила полицейским, что ее никто не похищал

"Я его люблю!" Сбежавшая школьница из Тульской области заявила полицейским, что ее никто не похищал

Myslo выяснил подробности нашумевшей истории.

15-летняя школьница из Богородицка пропала в понедельник, 5 октября.

Сегодня, после семидневных поисков, девочку и сопровождавшего ее 23-летнего мужчину обнаружили под Нижним Новгородом. Попутчиком школьницы оказался тот самый мужчина «с темным пакетом», ориентировку на которого составили правоохранительные органы и который «преследовал» девочку на всех записях камер видеонаблюдения.

Myslo удалось узнать подробности этой истории.

По нашей информации, первые три дня влюбленные скрывались у родственников парня в Тульской области, после чего решено было отправиться в Казань, где у возлюбленного школьницы тоже имелись родственники.

Машину, в которой находились «исчезнувшие», остановили на посту ДПС в Нижегородской области. Остановили автомобиль не просто так - сотрудникам было дано распоряжение проверять все машины с тульскими номерами.

Сотрудники УГИБДД проверили документы, сверились с ориентировками, после чего доложили начальству, что беглецы найдены.

Мужчина и девочка на момент проверки документов вели себя спокойно и только после того, как поняли, что «попались», школьница разревелась, заявив, что безумно любит сопровождающего ее парня. 

В настоящий момент со школьницей работают следователи. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 21:31 +5
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