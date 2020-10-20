Мама пропавшей в Богородицке школьницы: «Дочь не сбегала из дома с возлюбленным, ей угрожали!»

Женщина рассказала Myslo, что дочь сказала о том, что любит этого человека, лишь потому что он находился с ней рядом. Она боялась его.

В редакцию Myslo обратилась мама 15-летней школьницы из Богородицка, пропавшей 5 октября. Она рассказала, что ее дочь не сбегала из дома, и информация о том, что девочка сбежала сама, не достоверна.

– Накануне исчезновения дочь вела себя как обычно. Поймите, если человек планирует побег, то хоть какие-то вещи он возьмет с собой! У нее же не было с собой ничего, кроме необходимого для занятий музыкой.

Ребенок ушел под страхом физической расправы!

Когда ее нашли, она заявила, что любит этого человека. И это логично – этот человек находился с ней рядом, она боялась его, и поэтому сказала именно так. На данный момент этот человек задержан и заключен под стражу, – рассказала женщина.

За комментарием Myslo обратился в пресс-службу СУ СК РФ по Тульской области. Там сообщили, что на данный момент уголовное дело расследуется по той же статье, по которой возбуждалось в момент исчезновения ребенка. «В ходе выяснения всех обстоятельств при наличии оснований статья может быть скорректирована», – сообщили в СК.

Напомним, девочку искали целую неделю. 11 октября ее в сопровождении 23-летнего молодого человека обнаружили в Нижегородской области. Это был тот самый мужчина «с темным пакетом», ориентировку на которого составили правоохранительные органы и который якобы преследовал девочку на всех записях городских камер видеонаблюдения.

По информации Myslo, первые три дня девушка находилась в Тульской области, после чего она и ее спутник поехали в другой город. Машину, в которой находилась школьница, остановили на посту ДПС в Нижегородской области. Остановили автомобиль не просто так – сотрудникам было дано распоряжение проверять все машины с тульскими номерами.