Богородицкая школьница сбежала с мужчиной: приговор совратителю оставили в силе

Фото из архива Myslo.

17 июня апелляционная инстанция оставила в силе приговор Богородицкого суда в отношении 24-летнего местного жителя, с которым осенью прошлого года сбежала 15-летняя школьница.

В мае приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с 15-летней девушкой и совершение развратных действий без применения насилия в отношении нее.

Напомним, девочка пропала 5 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на детской площадке, на мосту и у входа в местный парк. Всё это время за ней шел неизвестный мужчина с темным пакетом в руках. На поиски ребенка были подняты сотни сотрудников различных служб и добровольцев. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).