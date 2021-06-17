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Богородицкая школьница сбежала с мужчиной: приговор совратителю оставили в силе
Фото из архива Myslo.

Богородицкая школьница сбежала с мужчиной: приговор совратителю оставили в силе

24-летний мужчина признан виновным в совершении развратных действий и половом сношении с несовершеннолетней.

17 июня апелляционная инстанция оставила в силе приговор Богородицкого суда в отношении 24-летнего местного жителя, с которым осенью прошлого года сбежала 15-летняя школьница.  

В мае приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии-поселения за половое сношение и иные действия сексуального характера с 15-летней девушкой и совершение развратных действий без применения насилия в отношении нее.

Напомним, девочка пропала 5 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на детской площадке, на мосту и у входа в местный парк. Всё это время за ней шел неизвестный мужчина с темным пакетом в руках. На поиски ребенка были подняты сотни сотрудников различных служб и добровольцев. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Найти девочку удалось спустя неделю — 11 октября в сопровождении молодого человека. Они ехали на машине по Нижегородской области. Это был тот самый мужчина «с темным пакетом», который следовал за девочкой на видеозаписях. «Сбежала с любимым», — первое, что сказала девочка полицейским. Однако позже ее мама уточнила, что дочь не сбегала из дома, а слова ее не стоит воспринимать буквально — она была похищена, а когда их машину обнаружили, то боялась за свою жизнь и поэтому сказала неправду. Мужчину, сопровождавшего ее, задержали и заключили под стражу.
Сюжет: Пропала 15-летняя школьница
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:40 +1
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