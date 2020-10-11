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Пропавшая в Богородицке школьница ушла из дома за 23-летним возлюбленным
фото: соцсети

Пропавшая в Богородицке школьница ушла из дома за 23-летним возлюбленным

Девочку и ее попутчика на трассе под Нижним Новгородом обнаружили сотрудники ГАИ.

15-летняя школьница, пропавшая в начале недели в Богородицке, убежала из дома вместе с 23-летним возлюбленным.
 
Это тот самый загадочный персонаж, который «преследовал» девочку на всех записях камер видеонаблюдения.
 
Напомним, девочку и ее попутчика сегодня обнаружили в Нижнем Новгороде сотрудники ГАИ.

В настоящее время с подростком работают следователи. По предварительной информации, в отношении девочки не совершалось противоправных действий.
 
 
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 19:53 +9
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