Богородицкая школьница сбежала с мужчиной: обвиняемому вынесли приговор за совращение
Решение суда не вступило в законную силу – осужденный подал апелляционную жалобу.
В Богородицке 24-летний мужчина признан виновным в половом сношении и иных действиях сексуального характера с 15-летней девушкой и в совершении развратных действий без применения насилия в отношении нее.
Речь идет о молодом человеке, с которым осенью прошлого года из Богородицка уехала 15-летняя школьница. Напомним, девочка пропала в понедельник, 5 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на детской площадке, на мосту и у входа в местный парк. Всё это время за ней шел неизвестный мужчина с темным пакетом в руках. На поиски ребенка были подняты сотни сотрудников различных служб и добровольцев. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).