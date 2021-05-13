Богородицкая школьница сбежала с мужчиной: обвиняемому вынесли приговор за совращение

В Богородицке 24-летний мужчина признан виновным в половом сношении и иных действиях сексуального характера с 15-летней девушкой и в совершении развратных действий без применения насилия в отношении нее.

Речь идет о молодом человеке, с которым осенью прошлого года из Богородицка уехала 15-летняя школьница. Напомним, девочка пропала в понедельник, 5 октября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на детской площадке, на мосту и у входа в местный парк. Всё это время за ней шел неизвестный мужчина с темным пакетом в руках. На поиски ребенка были подняты сотни сотрудников различных служб и добровольцев. По факту исчезновения следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Найти девочку удалось спустя неделю — 11 октября в сопровождении 23-летнего молодого человека. Они ехали на машине по Нижегородской области. Это был тот самый мужчина «с темным пакетом», который следовал за девочкой на видеозаписях. « Сбежала с любимым », — первое, что сказала девочка полицейским. Однако позже ее мама уточнила, что дочь не сбегала из дома, а слова ее не стоит воспринимать буквально — она была похищена, а когда их машину обнаружили, то боялась за свою жизнь и поэтому сказала неправду. Мужчину, сопровождавшего ее, задержали и заключили под стражу.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии-поселения. Приговор не вступил в законную силу — обвиняемый подал апелляционную жалобу.