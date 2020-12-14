Дюмин — работодателям: «Возьмите с нас пример, сделайте 31 декабря выходным!»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что масштабых новогодних гуляний в регионе не предвидится из-за осложненной эпидобстановки. Но "с улицы никто прогонять народ не будет". Но устраивать централизованные массовые мероприятия мы не можем себе позволить.

- Конечно, гуляния в парках, катания на лыжах и коньках - все это должно быть, но с учетом требований Роспотребнадзора, - сказал глава региона. - Обидно и жалко, что мы не можем дать людям настоящий праздник. Но мы украшаем улицы, ставим елки, и все равно какие-то локальные мероприятия, пусть и с ограничениями, состоятся.

Я обращаюсь к работодателям: возьмите пример с правительства Тульской области. Мы максимально в бюджетных организациях делаем 31 декабря выходным днем. Нужно пойти на компромисс!

Это чисто психологический подход: мы лишаем людей централизованных массовых гуляний, поэтому пусть готовятся встречать Новый год в семейном кругу, готовят праздничный стол. Дайте людям такую возможность!