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Дюмин — работодателям: «Возьмите с нас пример, сделайте 31 декабря выходным!»

Дюмин — работодателям: «Возьмите с нас пример, сделайте 31 декабря выходным!»

О «коронавирусном» Новом годе говорили в региональном правительстве на заседании оперштаба.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что масштабых новогодних гуляний в регионе не предвидится из-за осложненной эпидобстановки. Но "с улицы никто прогонять народ не будет". Но устраивать централизованные массовые мероприятия мы не можем себе позволить.
 
- Конечно, гуляния в парках, катания на лыжах и коньках - все это должно быть, но с учетом требований Роспотребнадзора, - сказал глава региона. - Обидно и жалко, что мы не можем дать людям настоящий праздник. Но мы украшаем улицы, ставим елки, и все равно какие-то локальные мероприятия, пусть и с ограничениями, состоятся.  
 
Я обращаюсь к работодателям: возьмите пример с правительства Тульской области. Мы максимально в бюджетных организациях делаем 31 декабря выходным днем. Нужно пойти на компромисс!
 
Это чисто психологический подход: мы лишаем людей централизованных массовых гуляний, поэтому пусть готовятся встречать Новый год в семейном кругу, готовят праздничный стол. Дайте людям такую возможность!
Сюжет: Коронавирус
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